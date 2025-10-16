NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag stabil

NXP Semiconductors im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 217,04 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die NXP Semiconductors-Aktie um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel bei 217,04 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 220,00 USD. Das Tagestief markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 217,04 USD. Bei 219,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 30.621 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 18,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

Zuletzt erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,23 USD aus.

Am 21.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 02.11.2026 dürfte NXP Semiconductors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,78 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus