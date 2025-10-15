DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,24 -0,1%Gold4.199 +1,4%
Kursentwicklung

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

15.10.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 216,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
189,00 EUR 3,00 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 216,52 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 220,00 USD. Mit einem Wert von 220,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 29.928 NXP Semiconductors-Aktien.

Bei einem Wert von 256,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Mit einem Zuwachs von 18,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 148,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,60 Prozent.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.07.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,13 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,93 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors im Jahr 2027 16,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
27.07.2018NXP Semiconductors BuyDeutsche Bank AG
03.05.2018NXP Semiconductors BuyDrexel Hamilton
DatumRatingAnalyst
15.03.2018NXP Semiconductors HoldDeutsche Bank AG
08.05.2017NXP Semiconductors NeutralInstinet
03.11.2016NXP Semiconductors NeutralMizuho
01.11.2016NXP Semiconductors Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
28.10.2016NXP Semiconductors HoldSunTrust
DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

mehr Analysen