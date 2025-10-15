NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 216,52 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 216,52 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 220,00 USD. Mit einem Wert von 220,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 29.928 NXP Semiconductors-Aktien.

Bei einem Wert von 256,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Mit einem Zuwachs von 18,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 148,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,60 Prozent.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.07.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,13 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,93 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors im Jahr 2027 16,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

