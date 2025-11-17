NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Montagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 194,90 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 194,90 USD. Im Tief verlor die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 194,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,18 USD. Bisher wurden heute 32.334 NXP Semiconductors-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 255,40 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,04 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,02 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,16 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte NXP Semiconductors am 27.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,82 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,37 Prozent auf 3,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3,25 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte NXP Semiconductors am 09.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 11,76 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus