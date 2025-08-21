NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.752 +2,2%Nas21.475 +1,8%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,67 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Kursentwicklung

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NXP Semiconductors legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 229,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
192,00 EUR -1,50 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 229,16 USD zu. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,16 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 23.658 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (257,26 USD) erklomm das Papier am 31.08.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,38 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,27 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 21.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,93 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 27.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte NXP Semiconductors möglicherweise am 02.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

