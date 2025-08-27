NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Im NASDAQ-Handel gewannen die NXP Semiconductors-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 240,00 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 241,03 USD aus. Mit einem Wert von 240,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.977 NXP Semiconductors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 257,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (148,09 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Verlust von 38,30 Prozent wieder erreichen.

NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,27 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 21.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2,93 Mrd. USD, gegenüber 3,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,43 Prozent präsentiert.

Die NXP Semiconductors-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte NXP Semiconductors möglicherweise am 02.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 11,78 USD im Jahr 2025 aus.

