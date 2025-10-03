DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +1,6%Nas22.886 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.876 +0,5%
ON Semiconductor im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zieht am Nachmittag an

03.10.25 16:10 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zieht am Nachmittag an

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 49,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
41,41 EUR 0,22 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 49,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 128.980 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2024 auf bis zu 76,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,36 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. USD gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen