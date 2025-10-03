ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,86 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,86 USD zu. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,90 USD aus. Mit einem Wert von 49,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 839.665 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,06 USD markierte der Titel am 31.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 55,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 36,45 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,12 USD je Aktie.

