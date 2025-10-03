ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit Kursplus
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,86 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,86 USD zu. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,90 USD aus. Mit einem Wert von 49,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 839.665 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 76,06 USD markierte der Titel am 31.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 55,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 36,45 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,12 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.01.2012
|ON Semiconductor hold
|Needham & Company, LLC
|04.11.2011
|ON Semiconductor neutral
|Citigroup Corp.
|21.10.2011
|ON Semiconductor neutral
|UBS AG
|04.08.2011
|ON Semiconductor neutral
|UBS AG
|04.02.2011
|ON Semiconductor neutral
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2009
|ON Semiconductor Downgrade
|Morgan Stanley
|06.04.2006
|ON Semiconductor Downgrade
|Crédit Suisse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen