DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Notierung im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit Kursplus

03.10.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit Kursplus

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,86 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
41,62 EUR 0,44 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,86 USD zu. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,90 USD aus. Mit einem Wert von 49,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 839.665 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,06 USD markierte der Titel am 31.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 55,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 36,45 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2012ON Semiconductor holdNeedham & Company, LLC
04.11.2011ON Semiconductor neutralCitigroup Corp.
21.10.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.08.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.02.2011ON Semiconductor neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
04.11.2009ON Semiconductor DowngradeMorgan Stanley
06.04.2006ON Semiconductor DowngradeCrédit Suisse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen