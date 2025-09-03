ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Donnerstagabend kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,79 USD an der Tafel.

Mit einem Kurs von 47,79 USD zeigte sich die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die ON Semiconductor-Aktie bis auf 47,97 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 46,63 USD. Bei 47,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 949.956 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 59,15 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Abschläge von 35,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2025 2,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

