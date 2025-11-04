DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.364 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Blick auf ON Semiconductor-Kurs

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von ON Semiconductor

04.11.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von ON Semiconductor

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,4 Prozent auf 48,25 USD ab.

Die ON Semiconductor-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 48,25 USD. Die ON Semiconductor-Aktie sank bis auf 47,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 1.493.883 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,52 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,05 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

