Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Profil
Notierung im Blick

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Montagabend schwächer

08.09.25 20:24 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Montagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 48,22 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 48,22 USD. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,86 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,44 USD. Bisher wurden heute 627.273 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2024 auf bis zu 76,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,61 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

