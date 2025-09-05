ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagabend in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 48,66 USD abwärts.

Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 48,66 USD nach. Die ON Semiconductor-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,33 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 438.999 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,06 USD) erklomm das Papier am 31.10.2024. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 36,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (31,05 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 56,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. USD, gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 2,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

