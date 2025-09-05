DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.453 -0,6%Nas21.833 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.644 +0,5%
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor fällt am Abend

10.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 48,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
41,30 EUR 0,09 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 48,15 USD. Die ON Semiconductor-Aktie sank bis auf 47,96 USD. Bei 48,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 815.599 Aktien.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 35,51 Prozent sinken.

Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,74 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.net

