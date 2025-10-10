ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Freitagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 49,39 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 49,39 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der ON Semiconductor-Aktie ging bis auf 49,29 USD. Bei 50,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 116.605 Stück.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 54,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 37,13 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

ON Semiconductor veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. USD, gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 03.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

