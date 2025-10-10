ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 49,39 USD.
Werte in diesem Artikel
Die ON Semiconductor-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 49,39 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der ON Semiconductor-Aktie ging bis auf 49,29 USD. Bei 50,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 116.605 Stück.
Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 54,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 37,13 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
ON Semiconductor veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. USD, gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 03.11.2025 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.01.2012
|ON Semiconductor hold
|Needham & Company, LLC
|04.11.2011
|ON Semiconductor neutral
|Citigroup Corp.
|21.10.2011
|ON Semiconductor neutral
|UBS AG
|04.08.2011
|ON Semiconductor neutral
|UBS AG
|04.02.2011
|ON Semiconductor neutral
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2009
|ON Semiconductor Downgrade
|Morgan Stanley
|06.04.2006
|ON Semiconductor Downgrade
|Crédit Suisse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen