ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 49,03 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 49,03 USD. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 49,28 USD. Mit einem Wert von 48,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 244.249 ON Semiconductor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 76,06 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 36,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

ON Semiconductor gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

