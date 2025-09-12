ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagabend stärker
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 49,01 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 49,01 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 49,84 USD. Mit einem Wert von 48,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 1.147.899 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,06 USD) erklomm das Papier am 31.10.2024. 55,19 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
