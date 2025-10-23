ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor büßt am Donnerstagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 51,58 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 51,58 USD. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,24 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,33 USD. Bisher wurden via NASDAQ 490.482 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 39,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2027 4,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

