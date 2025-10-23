ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend auf grünem Terrain

ON Semiconductor im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 52,38 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 52,38 USD. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,65 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.794.258 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,06 USD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2024 erreicht. Gewinne von 45,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,74 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 02.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ON Semiconductor.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Aktie aus.

