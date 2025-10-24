ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Das Papier von ON Semiconductor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 50,97 USD ab.
Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 50,97 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 50,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 252.583 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,06 USD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,23 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 64,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. USD – eine Minderung von 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,74 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
