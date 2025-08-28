ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor büßt am Abend ein

ON Semiconductor im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 49,66 USD abwärts.

Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 49,66 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die ON Semiconductor-Aktie bis auf 49,62 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 50,27 USD. Zuletzt wechselten 664.149 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 78,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Abschläge von 37,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. USD – eine Minderung von 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,74 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2025 2,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor