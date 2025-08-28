DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.532 -0,2%Nas21.451 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.444 +0,8%
ON Semiconductor im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor büßt am Abend ein

29.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 49,66 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
43,01 EUR -0,33 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 49,66 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die ON Semiconductor-Aktie bis auf 49,62 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 50,27 USD. Zuletzt wechselten 664.149 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 78,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Abschläge von 37,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. USD – eine Minderung von 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,74 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2025 2,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
