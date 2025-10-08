ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor springt am Mittwochabend hoch

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Zuletzt konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,2 Prozent auf 50,67 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 50,67 USD zu. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 51,26 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 48,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.561.022 ON Semiconductor-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2024 auf bis zu 76,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 50,11 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 38,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

