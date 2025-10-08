ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

ON Semiconductor im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 48,89 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,99 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.127 ON Semiconductor-Aktien.

Bei 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,49 Prozent.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

