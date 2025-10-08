DAX24.613 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.941 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl66,05 +0,5%Gold4.042 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
ON Semiconductor im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

08.10.25 16:10 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 48,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
41,26 EUR 0,15 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,99 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.127 ON Semiconductor-Aktien.

Bei 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,49 Prozent.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2012ON Semiconductor holdNeedham & Company, LLC
04.11.2011ON Semiconductor neutralCitigroup Corp.
21.10.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.08.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.02.2011ON Semiconductor neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
04.11.2009ON Semiconductor DowngradeMorgan Stanley
06.04.2006ON Semiconductor DowngradeCrédit Suisse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen