Optimismus in New York: Dow Jones liegt nachmittags im Plus

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Am Dienstag steht der Dow Jones um 19:59 Uhr via NYSE 0,34 Prozent im Plus bei 43.608,73 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,760 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,073 Prozent auf 43.493,12 Punkte an der Kurstafel, nach 43.461,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 43.734,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 43.282,98 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.424,25 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 25.11.2024, bei 44.736,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 39.131,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2,87 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41.844,89 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 3,82 Prozent auf 97,25 USD), Sherwin-Williams (+ 2,92 Prozent auf 353,91 USD), Home Depot (+ 2,66 Prozent auf 375,95 EUR), Travelers (+ 2,21 Prozent auf 253,72 USD) und Amgen (+ 1,82 Prozent auf 315,36 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Goldman Sachs (-1,49 Prozent auf 616,79 USD), UnitedHealth (-1,25 Prozent auf 455,77 USD), Microsoft (-1,22 Prozent auf 399,06 USD), JPMorgan Chase (-1,15 Prozent auf 258,33 USD) und NVIDIA (-1,07 Prozent auf 128,89 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35.742.964 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,523 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net