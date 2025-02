Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Dow Jones-Marktbericht

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,28 Prozent stärker bei 44.593,65 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,905 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,165 Prozent auf 44.396,92 Punkte an der Kurstafel, nach 44.470,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44.319,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44.640,60 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Wert von 41.938,45 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2024, den Stand von 44.293,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38.671,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5,19 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 41.844,89 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Coca-Cola (+ 4,73 Prozent auf 67,60 USD), Apple (+ 2,18 Prozent auf 232,62 USD), IBM (+ 2,18 Prozent auf 254,70 USD), JPMorgan Chase (+ 1,46 Prozent auf 274,99 USD) und Verizon (+ 1,35 Prozent auf 40,49 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-0,86 Prozent auf 324,40 USD), Honeywell (-0,76 Prozent auf 206,94 USD), Cisco (-0,61 Prozent auf 62,43 USD), NVIDIA (-0,58 Prozent auf 132,80 USD) und Goldman Sachs (-0,51 Prozent auf 647,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 37.384.643 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3,317 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

