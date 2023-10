Optimismus in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

Kursentwicklung

Mit dem NASDAQ 100 ging es am Montag aufwärts.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,83 Prozent stärker bei 14.837,57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,018 Prozent fester bei 14.717,90 Punkten in den Montagshandel, nach 14.715,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 14.701,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.892,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, stand der NASDAQ 100 bei 15.490,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, stand der NASDAQ 100 bei 15.179,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 10.971,22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 36,59 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 15.932,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.696,42 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Zscaler (+ 3,41 Prozent auf 160,89 USD), NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 447,82 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,53 Prozent auf 134,17 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,52 Prozent auf 135,17 USD) und Adobe (+ 2,20 Prozent auf 521,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Sirius XM (-4,65 Prozent auf 4,31 USD), American Electric Power (-4,49 Prozent auf 71,84 USD), Constellation Energy (-3,99 Prozent auf 104,73 USD), Xcel Energy (-3,83 Prozent auf 55,03 USD) und Warner Bros Discovery (-3,22 Prozent auf 10,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.101.919 Aktien gehandelt. Mit 2,533 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net