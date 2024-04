Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite machte schlussendlich Gewinne.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,68 Prozent fester bei 16.442,20 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,407 Prozent auf 16.236,20 Punkte an der Kurstafel, nach 16.170,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16.464,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16.154,65 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,964 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 11.03.2024, einen Stand von 16.019,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 14.970,19 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, lag der NASDAQ Composite bei 12.031,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,35 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 16.538,86 Punkten. 14.477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nektar Therapeutics (+ 22,48 Prozent auf 1,58 USD), Richardson Electronics (+ 15,08 Prozent auf 10,76 USD), Cutera (+ 10,29 Prozent auf 1,93 USD), Geron (+ 9,59 Prozent auf 3,77 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 7,69 Prozent auf 9,24 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Rediffcom India (-60,00 Prozent auf 0,00 USD), Fastenal (-6,50 Prozent auf 69,88 USD), Atrion (-5,73 Prozent auf 403,10 USD), Exelixis (-4,35 Prozent auf 22,65 USD) und Radware (-3,88 Prozent auf 17,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 28.321.232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,953 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 15,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net