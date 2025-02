Optimismus in Zürich: SMI klettert zum Ende des Montagshandels

SMI aktuell

So performte der SMI schlussendlich.

Der SMI schloss nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 12.953,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,526 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 12.951,50 Punkte an der Kurstafel, nach 12.948,60 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13.016,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.899,81 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.01.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.287,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 11.716,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11.496,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 11,43 Prozent nach oben. Bei 13.016,64 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11.570,13 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 3,15 Prozent auf 87,78 CHF), Givaudan (+ 1,99 Prozent auf 4.005,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,45 Prozent auf 217,30 CHF), Zurich Insurance (+ 1,07 Prozent auf 584,20 CHF) und Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 503,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,69 Prozent auf 49,81 CHF), Partners Group (-3,83 Prozent auf 1.344,50 CHF), Sika (-2,27 Prozent auf 232,40 CHF), Holcim (-1,29 Prozent auf 93,14 CHF) und Richemont (-1,25 Prozent auf 178,10 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 6.572.559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,390 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

