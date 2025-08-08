DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,46 +1,3%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,70 +0,6%Gold3.362 -1,1%
So bewegt sich OSRAM

OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag auf grünem Terrain

11.08.25 12:05 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von OSRAM zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Hamburg-Handel gewannen die OSRAM-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,60 EUR 0,20 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von OSRAM konnte um 11:41 Uhr klettern und stieg im Hamburg-Handel um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,60 EUR. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 51,40 EUR. Bisher wurden heute 199 OSRAM-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte OSRAM am 09.02.2021 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

