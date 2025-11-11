OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von OSRAM gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Hamburg-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR.
Die OSRAM-Aktie notierte um 11:40 Uhr im Hamburg-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 52,00 EUR. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,00 EUR nach. Bei 52,00 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 444 OSRAM-Aktien.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 46,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 13,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
