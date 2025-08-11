OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von OSRAM zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von OSRAM zulegen und verteuerte sich in der Hamburg-Sitzung um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 51,60 EUR. Mit einem Wert von 51,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.000 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Gewinne von 2,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 12,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 840,00 Mio. EUR gelegen.

OSRAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.

