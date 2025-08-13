OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Freitagmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von OSRAM gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 51,40 EUR nach.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 51,40 EUR. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 51,40 EUR. Mit einem Wert von 51,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.127 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 11,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.02.2021 hat OSRAM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat OSRAM mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 vorlegen.

