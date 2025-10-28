OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

DAX24.309 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,06 -2,6%Gold3.965 -0,6%
Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die OSRAM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 52,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 15:45 Uhr bei 52,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OSRAM-Aktie bisher bei 52,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 51,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die OSRAM-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

