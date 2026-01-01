DAX25.100 -0,1%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.137 -1,3%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,73 +0,6%Gold4.424 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

OTS: BSI Software / Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software

08.01.26 11:02 Uhr

Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software

Baden (ots) - BSI Software, der führende europäische CRM- und

Wer­bung

CX-Softwarehersteller, verstärkt sich mit Johannes Diebig als neuen Chief Sales

Officer (CSO). In dieser Funktion wird der 47-jährige die europaweite

Vertriebsstrategie des Schweizer Softwareunternehmens vorantreiben.

Mit Johannes Diebig setzt BSI Software gezielt auf internationale

B2B-SaaS-Expertise, um das starke Wachstum in seinen Fokusbranchen Banken,

Versicherungen, Retail sowie Energy & Utilities weiter voranzutreiben. Der

Wer­bung

gelernte Diplom-Ökonom bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen

Software- und Technologieunternehmen mit. Zuletzt war Johannes Diebig

Geschäftsführer für Kontinentaleuropa bei TBAuctions, der führenden europäischen

Online-Auktionsplattform für B2B-Güter. Ausserdem prägten verschiedene

Führungsrollen bei Zalando, Salesforce und Atos seinen beruflichen Werdegang.

"Johannes Diebig bringt genau die Kombination aus internationaler

Wer­bung

Vertriebserfahrung und CRM-/CX-Expertise mit, die wir für unsere nächste

Wachstumsphase gesucht haben. Er versteht, wie komplexe SaaS-Plattformen sehr

erfolgreich im europäischen Markt skaliert werden. Mit seiner überzeugenden,

offenen Art ergänzt er uns perfekt und unterstützt unsere Business Units in

ihrem erfolgreichen Wachstum", sagt Markus Brunold, CEO bei BSI Software.

Auch Johannes Diebig freut sich auf den Start in seiner neuen Rolle: "Als

jemand, der viele Jahre selbst als Marketing- und Vertriebsleiter tätig war,

habe ich zahlreiche Systeme und Applikationen gesehen - aber niemand im Markt

vereint technische Qualität und tief verankertes Branchenverständnis so

überzeugend wie die BSI Customer Suite. Zudem glaube ich zutiefst daran, dass

für uns Europäer die Zeit gekommen ist, in vielen Software-Kategorien selbst

Marktführer zu werden. Und daran möchte ich bei BSI Software mitarbeiten, um

unsere Stellung weiter auszubauen."

Bild von Johannes Diebig zur redaktionellen Nutzung (BSI Software) hier

downloaden: https://shorturl.at/G9RCX

Pressekontakt:

BSI Software Deutschland

Lübecker Str. 128, DE-22087 Hamburg

mailto:presse@bsi-software.com

http://www.bsi-software.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180591/6192409

OTS: BSI Software