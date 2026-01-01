OTS: BSI Software / Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software

Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software

Baden (ots) - BSI Software, der führende europäische CRM- und

CX-Softwarehersteller, verstärkt sich mit Johannes Diebig als neuen Chief Sales

Officer (CSO). In dieser Funktion wird der 47-jährige die europaweite

Vertriebsstrategie des Schweizer Softwareunternehmens vorantreiben.

Mit Johannes Diebig setzt BSI Software gezielt auf internationale

B2B-SaaS-Expertise, um das starke Wachstum in seinen Fokusbranchen Banken,

Versicherungen, Retail sowie Energy & Utilities weiter voranzutreiben. Der

gelernte Diplom-Ökonom bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen

Software- und Technologieunternehmen mit. Zuletzt war Johannes Diebig

Geschäftsführer für Kontinentaleuropa bei TBAuctions, der führenden europäischen

Online-Auktionsplattform für B2B-Güter. Ausserdem prägten verschiedene

Führungsrollen bei Zalando, Salesforce und Atos seinen beruflichen Werdegang.

"Johannes Diebig bringt genau die Kombination aus internationaler

Vertriebserfahrung und CRM-/CX-Expertise mit, die wir für unsere nächste

Wachstumsphase gesucht haben. Er versteht, wie komplexe SaaS-Plattformen sehr

erfolgreich im europäischen Markt skaliert werden. Mit seiner überzeugenden,

offenen Art ergänzt er uns perfekt und unterstützt unsere Business Units in

ihrem erfolgreichen Wachstum", sagt Markus Brunold, CEO bei BSI Software.

Auch Johannes Diebig freut sich auf den Start in seiner neuen Rolle: "Als

jemand, der viele Jahre selbst als Marketing- und Vertriebsleiter tätig war,

habe ich zahlreiche Systeme und Applikationen gesehen - aber niemand im Markt

vereint technische Qualität und tief verankertes Branchenverständnis so

überzeugend wie die BSI Customer Suite. Zudem glaube ich zutiefst daran, dass

für uns Europäer die Zeit gekommen ist, in vielen Software-Kategorien selbst

Marktführer zu werden. Und daran möchte ich bei BSI Software mitarbeiten, um

unsere Stellung weiter auszubauen."

Bild von Johannes Diebig zur redaktionellen Nutzung (BSI Software) hier

downloaden: https://shorturl.at/G9RCX

