OTS: BSI Software / Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software

Baden (ots) - BSI Software, der führende europäische CRM- und
CX-Softwarehersteller, verstärkt sich mit Johannes Diebig als neuen Chief Sales
Officer (CSO). In dieser Funktion wird der 47-jährige die europaweite
Vertriebsstrategie des Schweizer Softwareunternehmens vorantreiben.
Mit Johannes Diebig setzt BSI Software gezielt auf internationale
B2B-SaaS-Expertise, um das starke Wachstum in seinen Fokusbranchen Banken,
Versicherungen, Retail sowie Energy & Utilities weiter voranzutreiben. Der
gelernte Diplom-Ökonom bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen
Software- und Technologieunternehmen mit. Zuletzt war Johannes Diebig
Geschäftsführer für Kontinentaleuropa bei TBAuctions, der führenden europäischen
Online-Auktionsplattform für B2B-Güter. Ausserdem prägten verschiedene
Führungsrollen bei Zalando, Salesforce und Atos seinen beruflichen Werdegang.
"Johannes Diebig bringt genau die Kombination aus internationaler
Vertriebserfahrung und CRM-/CX-Expertise mit, die wir für unsere nächste
Wachstumsphase gesucht haben. Er versteht, wie komplexe SaaS-Plattformen sehr
erfolgreich im europäischen Markt skaliert werden. Mit seiner überzeugenden,
offenen Art ergänzt er uns perfekt und unterstützt unsere Business Units in
ihrem erfolgreichen Wachstum", sagt Markus Brunold, CEO bei BSI Software.
Auch Johannes Diebig freut sich auf den Start in seiner neuen Rolle: "Als
jemand, der viele Jahre selbst als Marketing- und Vertriebsleiter tätig war,
habe ich zahlreiche Systeme und Applikationen gesehen - aber niemand im Markt
vereint technische Qualität und tief verankertes Branchenverständnis so
überzeugend wie die BSI Customer Suite. Zudem glaube ich zutiefst daran, dass
für uns Europäer die Zeit gekommen ist, in vielen Software-Kategorien selbst
Marktführer zu werden. Und daran möchte ich bei BSI Software mitarbeiten, um
unsere Stellung weiter auszubauen."
