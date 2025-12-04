OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG fördert ...
DEG fördert Transformation von brasilianischem Unternehmen
Köln (ots) -
- Eigenkapitalinvestment für Combio Energia S.A
- Erneuerbare Energien für wassserdampfbetriebene Anlagen
- Impulse für nachhaltigere industrielle Produktion
Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt dem
brasilianischen Unternehmen Combio Energia S.A. ("Combio") Eigenkapital in Höhe
von rd. 10 Mio. USD bereit, um das Unternehmen bei seinem Wachstum zu
unterstützen. Die DEG investiert zusammen mit der brasilianischen Private Equity
Gesellschaft SPX Capital. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf USD
45 Millionen.
Combio entwickelt Anlagen für die nachhaltige Produktion von Wasserdampf für den
Industriesektor. Dampf spielt in vielen Branchen eine zentrale Rolle, da er die
Wärmeenergie liefert, die für zahlreiche Produktionsschritte in schwer zu
dekarbonisierenden Sektoren wie Lebensmittel- und Getränkeproduktion, Bergbau
sowie Chemieindustrie erforderlich ist.
Zur Herstellung von Wasserdampf sind allerdings hohe Temperaturen nötig, die
meist mit fossiler Energie erzeugt werden. Das Unternehmen Combio setzt dagegen
auf Biomasse sowie erneuerbaren Strom und bietet so eine nachhaltigere
Alternative für die thermische Energieerzeugung. Insgesamt vermeiden die Kunden
von Combio jährlich rund 670.000 tCO2e.
Monika Beck, Mitglied der DEG-Geschäftsführung, kommentierte anlässlich der
Unterzeichnung des Investitionsvertrags im Kontext der COP30 im brasilianischen
Belém: "Unternehmen, die heute in nachhaltige Transformation investieren,
sichern nicht nur die eigene Zukunftsfähigkeit, sondern erschließen auch neue
Geschäftspotenziale. Bei der DEG fokussieren wir uns ganz bewusst auf die
Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Transformation als Chance sehen."
"Die Investition der DEG stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von
Combio dar. Die Partnerschaft mit einem globalen Vorreiter im Bereich
nachhaltiger Finanzierung stärkt unser Geschäftsmodell und gibt den
Industrieunternehmen, die wir unterstützen, zusätzliche Sicherheit. Mit der DEG
an unserer Seite sind wir besser aufgestellt, um unsere Projekte zu skalieren
und unser Ziel voranzutreiben: die Dekarbonisierung schwer zu dekarbonisierender
Sektoren zu ermöglichen", ergänzte Paulo Skaf Filho, CEO von Combio.
"Das Interesse eines erstklassigen Investors wie der DEG an einem Engagement bei
Combio unterstreicht die außergewöhnliche Qualität des Unternehmens und die
Relevanz seiner Mission. Zugleich markiert diese Zusammenarbeit einen wichtigen
Meilenstein für das Private-Equity-Geschäft von SPX und bestätigt unsere
langfristige Strategie", unterstrich Edson Peli, Partner bei SPX.
Infolge der Investition werden zudem rund 500 neue Arbeitsplätze bei den Kunden
von Combio entstehen.
Die DEG ist seit ihrer Gründung in Lateinamerika tätig und dort aktuell an vier
Standorten vertreten, in Brasilien in Sao Paulo. Die auf die Förderung der
Privatwirtschaft spezialisierte KfW-Tochterbegleitet private Unternehmen
weltweit dabei, sich nachhaltig weiter zu entwickeln und resilienter
aufzustellen - mit langfristiger Finanzierung, Beratung, und
Transformations-Know-how.
