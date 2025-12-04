OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG fördert ...

DEG fördert Transformation von brasilianischem Unternehmen

Köln (ots) -

- Eigenkapitalinvestment für Combio Energia S.A

- Erneuerbare Energien für wassserdampfbetriebene Anlagen

- Impulse für nachhaltigere industrielle Produktion

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt dem

brasilianischen Unternehmen Combio Energia S.A. ("Combio") Eigenkapital in Höhe

von rd. 10 Mio. USD bereit, um das Unternehmen bei seinem Wachstum zu

unterstützen. Die DEG investiert zusammen mit der brasilianischen Private Equity

Gesellschaft SPX Capital. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf USD

45 Millionen.

Combio entwickelt Anlagen für die nachhaltige Produktion von Wasserdampf für den

Industriesektor. Dampf spielt in vielen Branchen eine zentrale Rolle, da er die

Wärmeenergie liefert, die für zahlreiche Produktionsschritte in schwer zu

dekarbonisierenden Sektoren wie Lebensmittel- und Getränkeproduktion, Bergbau

sowie Chemieindustrie erforderlich ist.

Zur Herstellung von Wasserdampf sind allerdings hohe Temperaturen nötig, die

meist mit fossiler Energie erzeugt werden. Das Unternehmen Combio setzt dagegen

auf Biomasse sowie erneuerbaren Strom und bietet so eine nachhaltigere

Alternative für die thermische Energieerzeugung. Insgesamt vermeiden die Kunden

von Combio jährlich rund 670.000 tCO2e.

Monika Beck, Mitglied der DEG-Geschäftsführung, kommentierte anlässlich der

Unterzeichnung des Investitionsvertrags im Kontext der COP30 im brasilianischen

Belém: "Unternehmen, die heute in nachhaltige Transformation investieren,

sichern nicht nur die eigene Zukunftsfähigkeit, sondern erschließen auch neue

Geschäftspotenziale. Bei der DEG fokussieren wir uns ganz bewusst auf die

Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Transformation als Chance sehen."

"Die Investition der DEG stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von

Combio dar. Die Partnerschaft mit einem globalen Vorreiter im Bereich

nachhaltiger Finanzierung stärkt unser Geschäftsmodell und gibt den

Industrieunternehmen, die wir unterstützen, zusätzliche Sicherheit. Mit der DEG

an unserer Seite sind wir besser aufgestellt, um unsere Projekte zu skalieren

und unser Ziel voranzutreiben: die Dekarbonisierung schwer zu dekarbonisierender

Sektoren zu ermöglichen", ergänzte Paulo Skaf Filho, CEO von Combio.

"Das Interesse eines erstklassigen Investors wie der DEG an einem Engagement bei

Combio unterstreicht die außergewöhnliche Qualität des Unternehmens und die

Relevanz seiner Mission. Zugleich markiert diese Zusammenarbeit einen wichtigen

Meilenstein für das Private-Equity-Geschäft von SPX und bestätigt unsere

langfristige Strategie", unterstrich Edson Peli, Partner bei SPX.

Infolge der Investition werden zudem rund 500 neue Arbeitsplätze bei den Kunden

von Combio entstehen.

Die DEG ist seit ihrer Gründung in Lateinamerika tätig und dort aktuell an vier

Standorten vertreten, in Brasilien in Sao Paulo. Die auf die Förderung der

Privatwirtschaft spezialisierte KfW-Tochterbegleitet private Unternehmen

weltweit dabei, sich nachhaltig weiter zu entwickeln und resilienter

aufzustellen - mit langfristiger Finanzierung, Beratung, und

Transformations-Know-how.

