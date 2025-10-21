OTS: dm-drogerie markt / dm stellt Weichen für Erneuerung - Schwerpunkte ...

dm stellt Weichen für Erneuerung - Schwerpunkte Gesundheit und

internationale Digitalisierung (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Ein wirtschaftlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025

ermöglicht zentrale Weichenstellungen und schafft die Voraussetzungen für

Erneuerung und Weiterentwicklung. dm steigert europaweit den Umsatz auf 19,197

Mrd. Euro und startet auf einer soliden wirtschaftlichen Basis ins neue

Geschäftsjahr. Der Gesundheitsbereich wird durch neue Produkte und neue Services

forciert. Die Versand-Apotheke kommt, Hunderte dm-Märkte werden erneuert, und im

Hintergrund entsteht eine europaweite digitale Prozess- und Systemlandschaft.

Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt, kann

eine durchweg positive Bilanz zum Geschäftsjahr 2024/2025 (30.09.2025) ziehen:

"Die konsequente Weiterentwicklung unserer Stärken und Erneuerungen beim

Sortiment sowie innovative Services haben im Geschäftsjahr 2024/2025 dafür

gesorgt, dass dm in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld Kundinnen und

Kunden, Umsatz und Marktanteile hinzugewinnen konnte."

In den zwölf Monaten des am 30.09.2025 endenden Geschäftsjahres ist der

Bruttoumsatz in Europa von 17,749 Mrd. Euro auf 19,197 Mrd. Euro um 8,2 Prozent

gestiegen, in Deutschland von 12,470 Mrd. Euro auf 13,279 Mrd. Euro um 6,5

Prozent und in den dreizehn weiteren europäischen Ländern sogar um 12,1 Prozent,

von 5,278 auf 5,918 Mrd. Euro.

Die Anzahl der Menschen, die die dm-Arbeitsgemeinschaft in Europa bilden, hat

sich zum Stichtag 30.09.2025 von 89.197 im Vorjahr auf 93.426 erhöht, in

Deutschland sind es nun 63.648 Mitarbeitende, 4.418 haben ein

Ausbildungsverhältnis. Die Arbeitsgemeinschaft wächst, weil in Europa

mittlerweile täglich rund 3,7 Mio. Haushalte bei dm einkaufen, in Deutschland

waren es im vergangenen Geschäftsjahr im Durchschnitt täglich 2,2 Mio. Kundinnen

und Kunden. Damit einher geht eine rasch anwachsende Anzahl an Menschen, die

beim digitalen oder realen Bestellen und Einkaufen eine dm-App nutzen - es sind

mittlerweile 12,5 Mio. Kundinnen und Kunden.

"Der Zuspruch, den wir in allen Vertriebskanälen von unseren Kundinnen und

Kunden erfahren, zeigt uns, dass unsere händlerische Leistung und unsere

Dauerpreisstrategie im aktuell stark von Sonderangeboten geprägten Marktumfeld

als verlässlich und vertrauenswürdig wahrgenommen werden", führt Werner aus. dm

wächst dynamischer als der deutsche Lebensmittelhandel und kann seine Position

als marktführender Drogeriewarenhändler ausbauen. Nach Zahlen des

Marktforschungsinstituts Nielsen IQ wächst der Marktanteil von dm in Deutschland

auf 27,5 Prozent (Geschäftsjahr 2023/2024: 27,1 Prozent) beim Verkauf

drogistischer Produkte. Bezogen auf die Mengen steigen die Marktanteile sogar

noch stärker (+ 0,8 Prozentpunkte).

Für Christoph Werner ist der Anteilsgewinn auf eine konsequent realisierte

Omnichannel-Strategie zurückzuführen. "Wir werden unsere erfolgreiche

Omnichannel-Strategie weiter ausbauen", betont er. Kundinnen und Kunden kaufen

mittlerweile sowohl stationär als auch online ein und holen zudem ihre zuvor

online bestellten Einkäufe in den dm-Märkten ab. Dazu kommen die

dm-Express-Lieferservices in vielen deutschen Großstädten, die die Belieferung

nach Hause ergänzen. Prozentual wächst der Online-Handel bei dm mit einem

zweistelligen Umsatzplus stärker als der stationäre Handel. Um die steigende

Nachfrage der Kundinnen und Kunden zu bedienen, wird das Unternehmen bis zum

Februar 2026 das zweite Online-Verteilzentrum in Heideloh bei Leipzig in Betrieb

nehmen. Bisher wurden die Bestellungen ausschließlich im Online-Verteilzentrum

im tschechischen Bor abgewickelt.

Nach dem Ausbau des Marktnetzes von 4.116 auf 4.189 dm-Märkte in Europa und von

2.131 auf 2.154 in Deutschland plant das Unternehmen im neuen Geschäftsjahr eine

moderate Zunahme an neuen Standorten und wird stationär sehr stark in die

Ausrollung des neuen Ladendesigns investieren und damit vor Ort beim Kunden

seinen Auftritt erneuern. "dm gehört heute in Europa mit 4.200 Mietverhältnissen

hinsichtlich Bonität und Verlässlichkeit zu den begehrten Top-Mietern der

institutionellen und privaten Investoren", erläutert Werner die gute

Ausgangsposition für weitere Standorte.

dm will nach rund 200 Mio. Euro Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2024/2025

seine Investitionen im Geschäftsjahr 2025/2026 erneut steigern und plant, mehr

als 250 Mio. Euro aus dem operativen Cashflow zu investieren.

Für die Kundinnen und Kunden wird neben den Investitionen in die Erneuerung der

dm-Märkte auch der konsequente Ausbau der Selfservice-Kassen sichtbar, der

bereits im Jahr 2027 abgeschlossen sein soll. dm treibt außerdem die

Multiplikation der Abholstationen voran. Aktuell gibt es 1.847 Abholstationen in

Deutschland und mehr als 2.000 in der gesamten dm-Gruppe. Noch in der

Erkundungsphase ist dagegen der 2025 begonnene Test mit 24/7-Abholstationen. An

nun sechs Standorten hat dm außerhalb der dm-Märkte diese Neuerung installiert,

damit Kundinnen und Kunden ihre Bestellungen unabhängig von Ladenöffnungszeiten

noch flexibler abholen können.

Auch im operativen Hintergrund gibt es zahlreiche Neuerungen. "Wir haben im

Geschäftsjahr 2024/2025 mit dmGPT verprobt, wie wir mithilfe der Künstlichen

Intelligenz neue Produkte entwickeln sowie Texte und Präsentationen

zusammenstellen und wie wir mittels Chatbots Kundenanfragen besser beantworten

können." Mit der anstehenden Implementierung von SAP S/4 HANA beginnt dm nun,

darauf aufsetzend weitere Software-Lösungen zu etablieren - mit dem generellen

Ziel der transparenten Steuerung der Prozesse, Innovationen und Veränderung in

allen Unternehmensbereichen. "Unser Ziel rückt näher, alle Daten, Strukturen,

Abläufe und Ressourcen effizient zu planen, zu realisieren, zu steuern und zu

analysieren", erläutert Christoph Werner.

Ein zentrales Vorhaben ist der zügige Auf- und Ausbau der Gesundheitskompetenz.

"Stand heute gehen wir davon aus, dass wir wie geplant noch in diesem

Kalenderjahr mit der Versand-Apotheke starten werden, die wir im tschechischen

Bor gegründet haben", sagt Christoph Werner. Der Einstieg in den Handel mit

apothekenpflichtigen Produkten, also rezeptfreien OTC-Produkten und

apothekenexklusiver Kosmetik, befindet sich somit auf der Zielgeraden.

Die Versand-Apotheke ist nur ein Baustein in der Strategie von dm,

Verbraucherinnen und Verbrauchern Gesundheitsvorsorge und eigenverantwortliche

präventive Maßnahmen niederschwellig zu erschwinglichen Preisen zugänglich zu

machen.

"Angesichts der Kostenexplosion im Gesundheitswesen wird deutlich, dass das

Gesundheitssystem einen fundamentalen Wandel braucht, weg von einer überwiegend

krankheits- und heilungszentrierten Ausrichtung, hin zu mehr Gesunderhaltung und

Gesundheitsförderung", so Werner. Diese werde sowohl durch das wachsende

Bedürfnis der Menschen befördert, durch Prävention ihre Lebensqualität und ihr

Wohlbefinden zu steigern und bis ins hohe Alter zu erhalten, als auch durch die

konsequente Nutzung digitaler Innovationen.

Als Beispiele nennt er den massenhaften Einsatz von Wearables wie Smartwatches

sowie die Möglichkeiten der Telemedizin und neuer Testmöglichkeiten durch

KI-Tools, etwa beim Augen- und Hautscreening.

Anfang August 2025 hat dm gleich drei innovative Konzepte an den Start gebracht,

die in dm-Märkten getestet werden. Derzeit bietet das Unternehmen in den

Testmärkten Augenscreening mit dem Kooperationspartner Skleo Health, die

KI-gestützte Hautanalyse von dermanostic und eine Auswahl an Blutanalysen mit

dem Partner Aware Health an. Dass dieses Angebot an etablierten Strukturen

rüttelt, ist an der Resonanz von Apothekern, Optikern, Ärzten und Medien auf die

Pilotmärkte zu erkennen. "Wir wollen die Gesundheitskompetenz und Ermächtigung

unserer Kundinnen und Kunden durch ein erweitertes Sortiments- und

Serviceangebot steigern", sagt Christoph Werner.

Da sich die dm-eigenen Marken für einen niederschwelligen Zugang und ein

preisgünstiges Angebot sehr gut eignen, hat das Handelsunternehmen aus Karlsruhe

unter der Marke Mivolis im Augusteine Reihe von Selbsttests mit Labordiagnostik

eingeführt und das Selbsttestangebot konsequent erweitert.

"Wir werden mit neuen Produkten und innovativen Dienstleistungen unsere

erlebbare Kompetenz für unsere Kundinnen und Kunden weiter stärken mit dem Ziel,

für die Menschen ein relevanter Gesundheitsbegleiter zu werden", so Christoph

Werner.

Dass die Menschen dm in diesem Bereich vertrauen, geht auch aus der

Sempora-Studie hervor, die das "Handelsblatt" im Zusammenhang mit der

Ankündigung des Starts der Versand-Apotheke von dm veröffentlichte. Danach

würden fast 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger auch apothekenpflichtige

Produkte bei dm kaufen.

Gesunderhaltung beginnt für sehr viele Menschen mit bewusster Ernährung.

Lebensmittel in Bio-Qualität werden von dm-Kundinnen und -Kunden ungebrochen

stark nachgefragt. "Wir entwickeln unser dmBio-Sortiment kontinuierlich

qualitativ weiter, um noch besser auf die Kundenbedürfnisse einzugehen", erklärt

Christoph Werner. Im sogenannten Bio-Trockensortiment ist dm mittlerweile sogar

Marktführer und setzte im Geschäftsjahr 2024/2025 in Deutschland mehr als 1 Mrd.

Euro um.

Auch umweltrelevante Faktoren beeinflussen die Gesundheit der Menschen

unmittelbar. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die ökologischen Auswirkungen

von Produktion und Konsum zu minimieren. So wird dm zum Beispiel im neuen

Geschäftsjahr 50 weitere PV-Anlagen in Abstimmung mit den Vermietern auf

dm-Märkten installieren. Um auch den Wind als regenerative Energie intensiver

nutzen zu können, tritt von 2026 an das Power Purchase Agreement in Kraft, durch

das dm rund 20 Prozent seines Strombedarfs durch die Beteiligung am

Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 und Solarkraft decken will. Ganz innovative

Wege geht dm gemeinsam mit seinem Partner LanzaTech und gewinnt aus

aufgefangenem CO2 Tenside für Waschmittel. Im November 2025 startet die dm-Marke

Denkmit mit Waschmitteln, die diese Tenside enthalten. Beim Fernziel der

Netto-Null-Emissionen bis 2045 ist dm im Zeitplan.

Bei dem im September veröffentlichten Kundenmonitor liegt dm nicht nur auf Platz

1 unter den Drogeriemärkten, sondern unter allen stationären Einzelhändlern in

Deutschland auf dem erstenRang. Die Kunden nennen Vertrauen, Wertschätzung,

Gesundheits- und Bio-Produkte sowie die Qualität der dm-Marken als Gründe für

die hervorragende "Globalzufriedenheit". Die Noten für den Onlineshop und die

dm-App sind noch besser als die Globalbeurteilung.

Bei der Zufriedenheit der Mitarbeitenden punktet dm ebenfalls. Bei der vom

"Stern" in Auftrag gegebenen Studie des Marktforschungsinstituts Statista wurde

dm im Jahr 2025 branchenübergreifend zum "beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands"

gekürt. Zudem weist eine Trendence-Studie aus dem Mai 2025 dm als "beliebtesten

Arbeitgeber im Lebensmitteleinzelhandel" aus. "Diese Ergebnisse sind Ansporn für

uns als Arbeitsgemeinschaft, unser kontinuierliches Bemühen um eine dialogische

und menschenzentrierte Unternehmensphilosophie fortzuführen", sagt Christoph

Werner.

Im dm-Newsroom (https://newsroom.dm.de/pressreleases/dm-stellt-weichen-fur-erneu

erung-schwerpunkte-gesundheit-und-internationale-digitalisierung-3411571) finden

Sie die Pressemappe 2024/2025 mit vielen weitern Informationen und die

Geschäftsjahreszahlen sowie Bildmaterial zum Download.

Pressekontakt:

dm-Pressestelle

Telefon: +49 721 5592 1195

mailto:dm-pressestelle@arthen-kommunikation.de

newsroom.dm.de

Jan-Henrik Mende

Pressesprecher

dm-drogerie markt

mailto:jan-henrik.mede@dm.de

Herbert Arthen

Pressesprecher

dm-drogerie markt

mailto:herbert.arthen@dm.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50659/6142437

OTS: dm-drogerie markt