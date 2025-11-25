OTS: ITIS Holding / VITRONIC erhält Millionenauftrag für ...
VITRONIC erhält Millionenauftrag für Verkehrssicherheitssystem in den
USA (FOTO)
Prag, Tschechische Republik (ots) - Das Projekt im Wert von über 100 Millionen
Euro ist ein wichtiger Schritt in der Expansion der gesamten ITIS Holding auf
dem amerikanischen Markt. Es handelt sich um einen langfristigen Vertrag über
den Betrieb eines Systems der neuen Generation zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit und zur automatisierten Einhebung von Verkehrsbußgeldern für
den Landkreis Montgomery County im US-Bundesstaat Maryland.
Der Vertrag wurde für einen Zeitraum von bis zu neun Jahren abgeschlossen. Mit
einem Gesamtwert von über 100 Millionen EUR gehört er zu den bedeutendsten
Projekten seiner Art in den Vereinigten Staaten. Das System wird zudem zu einem
der wichtigsten Pfeiler der Vision-Zero-Strategie, die der Landkreis Montgomery
bereits im Jahr 1999 angenommen hat.
Für das deutsche Unternehmen VITRONIC ist dies das größte Betriebs- und
Serviceprojekt in ihrer mehr als 40-jährigen Firmengeschichte und zugleich
handelt es sich um das erste Projekt dieser Größenordnung in Nordamerika, an dem
gleich mehrere Unternehmen der ITIS Holding beteiligt sind. Neben der VITRONIC
werden auch das slowakische Unternehmen SkyToll und das tschechische TollNet an
der erfolgreichen Umsetzung und dem Betrieb beteiligt sein.
Strategische Verlagerung von einer Hardware-Lieferung zum vollwertigen Betrieb
Im Gegensatz zu den bisherigen Projekten in der Verkehrssicherheitsbranche, die
nur auf die Lieferung oder Wartung der Technologie ausgerichtet sind, umfasst
der neue Vertrag den gesamten Betrieb des gesamten Verkehrsüberwachungs- und
Bußgeldsystems - von der Datenerfassung bis zur Bearbeitung von Verstößen, wie
Geschwindigkeitsüberschreitungen oder "Bei-Rot-Fahren".
Das Projekt verkörpert den grundlegenden Wandel des Geschäftsmodells von
VITRONIC auf dem US-amerikanischen Markt vom reinen Techniklieferanten zu einem
vollwertigen Anbieter eines softwaregestützten Betriebsmodells, welches die
Bearbeitung von Verstößen und Bußgeldern umfasst, wie auch das
Datenflussmanagement, die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften, wie auch die Unterstützung des Landkreises Montgomery County bei
der Erreichung seiner Ziele auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit.
VITRONIC ist eine Tochtergesellschaft der ITIS Holding, die zur internationalen
Investmentgruppe PPF gehört.
