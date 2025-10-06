OTS: robominds GmbH / IFR-Studie 09/2025 / Robotik wächst rasant - robominds ...

IFR-Studie 09/2025 / Robotik wächst rasant - robominds setzt auf

Intelligenz statt Stückzahlen

München (ots) - Die jüngsten Zahlen der International Federation of Robotics

(IFR) belegen eindrucksvoll: Die weltweite Nachfrage nach Industrierobotern hat

sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Allein 2024 wurden laut

IFR über 542.000 neue Einheiten installiert - damit sind heute insgesamt fast

4,7 Millionen Roboter in den Fabriken im Einsatz. Diese Dynamik zeigt, dass

Robotik längst kein Nischenthema mehr ist, sondern die industrielle

Wertschöpfung weltweit prägt.

Robominds entwickelt seit fast 10 Jahren KI-Robotik-Lösungen im Bereich

Logistik, Lab Automation und Montage. Für sie ist dieses Wachstum ein klarer

Hinweis: Die Robotik steht an einem Wendepunkt. Immer mehr Roboter werden

installiert - doch damit steigt auch die Komplexität der Aufgaben, die sie

bewältigen müssen. Reine Stückzahlen reichen nicht aus, um die steigenden

Anforderungen in Industrie und Logistik zu erfüllen. Entscheidend ist, dass

Roboter flexibel reagieren, auch unter unvorhergesehen Umständen präzise

leisten, und eigenständig Entscheidungen treffen können. Genau deshalb liegt die

Zukunft der Automatisierung nicht allein in mehr Robotern, sondern in

intelligenteren Robotern.

"Bei robominds sehen wir den globalen Robotik-Boom als Bestätigung, dass wir mit

unserer Arbeit am Puls der Zeit sind. Entscheidend für die Zukunft ist nicht die

Masse an Robotern, sondern ihre Intelligenz - und genau dafür stehen wir." -

Tobias Rietzler, CEO robominds

Gerade die Logistik erweist sich dabei als Wachstumsmotor: Während die

Automobilbranche mit strukturellen Schwächen kämpft, wächst der Bedarf in der

Logistik kontinuierlich. Variantenvielfalt, Zeitdruck und unvorhersehbare

Situationen prägen den Alltag, wie in so vielen Branchen - und machen

intelligente Robotik zum Schlüssel für die Zukunft. Anwendungsfelder wie das

taktile Fügen zeigen darüber hinaus, wohin die Entwicklung geht: Technologien,

die heute beispielsweise für mehr Präzision und Flexibilität in automatisierten

Montagsprozessen entstehen, ebnen zugleich den Weg dafür, dass humanoide Roboter

künftig komplexe Aufgaben im direkten menschlichen Umfeld übernehmen können.

