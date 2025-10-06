Aufschläge in Zürich: SLI notiert zum Start im Plus

DAX24.395 +0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.336 ±-0,0%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.726 +0,3%Euro1,1683 -0,4%Öl65,53 +1,8%Gold3.936 +1,3%
Der SLI hält am Montag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag klettert der SLI um 09:10 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 2.029,37 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,034 Prozent auf 2.026,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2.027,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.029,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.026,74 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bewegte sich der SLI bei 2.027,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 1.965,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wurde der SLI mit 1.968,20 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,61 Prozent zu. Bei 2.146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.721,32 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1,68 Prozent auf 47,30 CHF), Alcon (+ 1,30 Prozent auf 62,14 CHF), Swiss Re (+ 0,92 Prozent auf 148,45 CHF), Sonova (+ 0,68 Prozent auf 220,80 CHF) und Logitech (+ 0,56 Prozent auf 90,48 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Richemont (-1,41 Prozent auf 153,40 CHF), Swatch (I) (-1,21 Prozent auf 150,65 CHF), Julius Bär (-0,54 Prozent auf 54,90 CHF), UBS (-0,49 Prozent auf 32,57 CHF) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 73,90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 136.378 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 244,837 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
