SMI-Handel aktuell: SMI notiert zum Handelsstart im Minus

SMI-Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent leichter bei 12.505,76 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,443 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,067 Prozent auf 12.498,73 Punkte an der Kurstafel, nach 12.507,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12.508,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12.494,76 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12.370,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der SMI 11.972,41 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, lag der SMI bei 11.997,09 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 7,59 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,30 Prozent auf 62,14 CHF), Swiss Re (+ 0,92 Prozent auf 148,45 CHF), Sonova (+ 0,68 Prozent auf 220,80 CHF), Logitech (+ 0,56 Prozent auf 90,48 CHF) und Swisscom (+ 0,43 Prozent auf 588,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-1,41 Prozent auf 153,40 CHF), UBS (-0,49 Prozent auf 32,57 CHF), Nestlé (-0,40 Prozent auf 73,90 CHF), Sika (-0,33 Prozent auf 180,00 CHF) und Partners Group (-0,19 Prozent auf 1.047,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 136.378 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 244,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,89 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net