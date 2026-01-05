DAX24.911 +0,2%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1709 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
Deutscher Automarkt wächst im Dezember kräftig

06.01.26 12:18 Uhr
DOW JONES--Die Erholung auf dem deutschen Automarkt hat zum Jahresausklang kräftig angezogen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im Dezember 246.439 Pkw neu zugelassen und damit 9,7 Prozent mehr als im Dezember des Jahres 2024. Im November hatte der Anstieg bei 2,5 Prozent gelegen. Im Gesamtjahr 2025 lagen die Neuzulassungen mit 2,9 Millionen Fahrzeugen um 1,4 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Wer­bung

Während der Absatz von Tesla auch im letzten Monat des Jahres 2025 einbrach, zog die Nachfrage nach Modellen von BYD massiv an.

Unter den deutschen Marken konnten erneut die Premiumhersteller Audi und BMW deutliche Zuwächse erzielen: Die Volkswagen-Tochter Audi erreichte im Dezember einen Absatz von 21.694 Fahrzeugen, ein Plus von 33,4 Prozent. Der Münchener Hersteller BMW steigerte die Verkäufe um 11,9 Prozent auf 24.176 Einheiten. Wettbewerber Mercedes-Benz musste dagegen einen Rückgang der Neuzulassungen von erneut 4,0 Prozent auf 20.265 Fahrzeugen hinnehmen.

Bei Tesla brachen die Neuzulassungen im Dezember um 48 Prozent auf 2.032 Fahrzeuge ein, während sie sich bei BYD um 1.172 Prozent auf 4.109 Autos vervielfachten.

Wer­bung

Die Zulassungen von Pkw mit vollelektrischen Antrieben stiegen im vergangenen Monat um 43,2 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf ein Plus von 62,3 Prozent. Von Pkw mit Benzinantrieb wurden 21,6 Prozent weniger zugelassen. Bei Diesel-Pkw betrug der Rückgang 18,3 Prozent.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 06:19 ET (11:19 GMT)

mehr Analysen