OTS: Rysta GmbH / CLIMAID und RYSTA bündeln ihre Kräfte für energetisches ...

CLIMAID und RYSTA bündeln ihre Kräfte für energetisches

Gebäudemanagement in Dänemark und Deutschland

Kopenhagen / Berlin (ots) - Das dänische Unternehmen Climaid ApS expandiert

durch die Übernahme der deutschen Rysta GmbH in den milliardenschweren deutschen

Markt für Raumklimalösungen. Rysta-Gründerin Julia Gebert leitet in Zukunft das

Wachstum im deutschen Markt.

Durch die Fusion kombinieren die Firmen Technologien und Marktzugang. Das

Ergebnis ist ein vereinheitlichtes Produktportfolio, das den gesamten

Lebenszyklus von Wohn-, Büro- und öffentlichen Gebäuden abdeckt.

Climaids Lösungen ermöglichen ein gesünderes und nachhaltigeres Innenklima,

basierend auf Echtzeitdaten und Analysen der KI-Algorithmen. Dies führt zu

Einsparungen bei Betrieb und Wartung. Das System senkt den Energieverbrauch,

prognostiziert Schimmelrisiken und minimiert Schäden durch Feuchtigkeit und

Leckagen. Präzise und benutzerfreundliche Berichte für Nutzer, Betreiber,

Verwalter und Eigentümer helfen beim Energiemanagement und der

Nachhaltigkeitsdokumentation.

"Durch Auswertungen der Bestandsdaten und technischem Wissen über das Gebäude

können wir das Einsparpotenzial präzise berechnen und Schäden vorbeugen. Mit

Rysta können wir diese Kompetenz fortan um den deutschen Markt erweitern. Rysta

bringt Erfahrungen im Bereich Büros und öffentliche Gebäude ein, während Climaid

tiefgreifende Einblicke in den Wohnungssektor hat.", erklärt Climaid CEO Kenneth

Jakobsen.

CTO Søren Andersen ergänzt: "Wir nutzen unsere Raumklimadaten auch für die

Steuerung von Energiesystemen, beispielsweise Fernwärmeanlagen von Danfoss. Das

bedeutet direkte Einsparungen bei Heizung und Wartung und eine schnelle

Amortisationszeit."

"Durch den Zusammenschluss können wir ein umfassenderes Produktportfolio

anbieten, was in einer Zeit, in der Energieeffizienz, Komfort und

Wirtschaftlichkeit untrennbar sind, entscheidend ist.", sagt Julia Gebert, ehem.

CEO von Rysta und jetzt für Climaid in Deutschland verantwortlich.

Über CLIMAID: Climaid bietet IoT-SaaS-Lösungen zur Überwachung und Steuerung des

Innenraumklimas in Gebäuden für Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen und private

Immobilieneigentümer. https://climaid.dk/de/

Über Rysta: 2016 von Sven Eliasson, Julia Gebert und Moritz Gruber gegründet,

bietet Rysta IoT-Raumklima-Gebäudemonitoring und -steuerung mit Fokus auf

Energieverbrauch für öffentliche und private Kunden an.

Pressekontakt:

Julia Gebert

mailto:j.gebert@climaid.dk

Mobil: 0175-5786831

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158375/6166100

OTS: Rysta GmbH