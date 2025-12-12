OTS: Thüga AG / Neuer Regionalversorger entsteht: Thüga Energie und ...

Neuer Regionalversorger entsteht: Thüga Energie und ThügaNETZE bündeln

Kräfte (FOTO)

München (ots) - Ab 1. Januar 2026 schließen sich Thüga Energie und ThügaNETZE zu

einem Regionalversorger zusammen. Die neue Struktur stärkt Zukunftsfähigkeit und

Effizienz, fördert Kooperationen mit kommunalen Partnern und bündelt Kompetenzen

für die Energie- und Wärmewende in den Regionen Hegau, Pfalz, Oberschwaben und

Allgäu. Gleichzeitig erfolgt ein Wechsel in den Geschäftsführungen beider

Unternehmen.

"Der Regionalversorger aus Thüga Energie und ThügaNETZE ist ein weiterer,

wichtiger Schritt im Rahmen unseres Zukunftsprogramms Horizonte+2030", sagt Dr.

Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft.

"Unser Ziel ist es, durch die Bündelung beider Unternehmen präsenter im Markt

und effizienter für die Kundinnen und Kunden vor Ort zu sein. Damit begegnen wir

den Herausforderungen in der Energie- und Wärmewende, bauen regionale

Kooperationen aus und ermöglichen nachhaltiges Wachstum."

Thüga wird noch im Geschäftsjahr 2025 ihre Anteile an der ThügaNETZE in die

Thüga Energie einbringen. Die neue Struktur wird die beiden Unternehmen enger

und effizienter miteinander verzahnen und das Kundengeschäft sowie die

kommunalen Kooperationen zukunftsfähig ausrichten. Aus den bisherigen

Schwestergesellschaften wird damit in Zukunft ein vertikal integrierter

Regionalversorger mit der Thüga Energie als Dachgesellschaft und der ThügaNETZE

als Netzbetreiber.

Veränderungen an den Unternehmensspitzen

Mit der Etablierung des Regionalversorgers kommt es zu Veränderungen in den

Geschäftsführungen. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Christoph Raquet die

Geschäftsführung der Thüga Energie. Christoph Raquet, bislang Geschäftsführer

der ThügaNETZE, folgt auf Dr. Markus Spitz, der ab dem gleichen Zeitpunkt als

Leiter der Region West bei der Thüga Aktiengesellschaft tätig sein wird. Die

Geschäftsführung der ThügaNETZE geht an Martin Bauer über, der zuletzt Leiter

Netze im Unternehmen war.

"Ich freue mich darauf, mit den Kollegen in ihren neuen Funktionen

zusammenzuarbeiten, die regionale Stärke der Thüga auszubauen und

zukunftsgerichtet in der Thüga-Gruppe voranzugehen", sagt Dr. Constantin H.

Alsheimer.

Über Thüga:

Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks

kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen

sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten

Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern

Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der

Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die

kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu

gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser!

Die Unternehmen der Thüga-Gruppe verantworten mit ihren Marken und Produkten den

Markt vor Ort und sind Partner der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im

Jahr 2024 erzielte die Thüga-Gruppe einen Umsatz von knapp 48 Milliarden Euro.

Damit zählt sie deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern.

Mit rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe

drittgrößte Arbeitgeberin unter den deutschen Energieversorgern. Die

Thüga-Gruppe ist bundesweit die Nummer 1 in der Wasserversorgung (über 1 Million

Kunden), gehört zu den größten Wärmeversorgern in Deutschland (rund 13.200 GWh

p.a.) und ist mit rund 11.500 Ladepunkten größte Betreiberin von

Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber hinaus ist die Thüga-Gruppe an

Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt

beteiligt - und gehört damit zu den führenden Ökostrom-Produzenten in

Deutschland.

http://www.thuega.de

Thüga auf LinkedIn folgen

(https://www.linkedin.com/company/th-ga-aktiengesellschaft)

Über Thüga Energie GmbH:

Die Thüga Energie ist der regionale Strom- und Gasversorger für die Regionen

Hegau-Bodensee, Allgäu-Oberschwaben und Rhein-Pfalz. Wir bieten unseren

Kundinnen und Kunden als Energiepartner vor Ort eine umwelt- und klimagerechte

Energieversorgung zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählen auch

Energie-Dienstleistungen, die dem Kunden Kostenvorteile bringen. Weitere Infos

unter http://www.thuega-energie.de. Das Unternehmen gehört zur Thüga-Gruppe,

dem größten kooperativen Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in

Deutschland.

Mehr unter http://www.thuega-energie.de/.

Über ThügaNETZE:

ThügaNETZE ist der regionale Verteilnetzbetreiber für rund 150 Gemeinden in den

Regionen Hegau, Allgäu-Oberschwaben und Pfalz. Als Partner für Kommunen, Stadt-

und Gemeindewerke entwickelt das Unternehmen zukunftsfähige Lösungen, um den

Herausforderungen in der Energie- und Wärmewende mit nachhaltigen und sicheren

Antworten zu begegnen. Inhaltlich fokussiert sich ThügaNETZE dabei auf den

Betrieb und Ausbau der Stromnetzinfrastruktur dem Betrieb von Gasnetzen und die

Umrüstung auf klimafreundliche Gase wie Biomethan oder Wasserstoff sowie auf den

Auf- und Ausbau von Wärmenetzen. Das Unternehmen gehört zur Thüga-Gruppe, dem

größten kooperativen Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in

Deutschland.

Mehr unter https://www.thuega-netze.de/

