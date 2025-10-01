DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Kurs der Palantir

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Nachmittag auf rotes Terrain

01.10.25 16:09 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 181,80 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
158,00 EUR 3,50 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 181,80 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 179,50 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,27 USD. Zuletzt wechselten 1.717.130 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,21 Prozent. Bei 36,06 USD fiel das Papier am 02.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 80,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 04.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir 0,06 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

