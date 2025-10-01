Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verteuert sich am Abend

Palantir im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 184,02 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 20:08 Uhr 0,9 Prozent. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 186,28 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,27 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.373.740 Palantir-Aktien.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,95 Prozent. Bei 36,06 USD fiel das Papier am 02.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 80,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 48,01 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,644 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

