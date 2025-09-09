Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochabend stärker

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 167,11 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 167,11 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 168,51 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 166,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.975.225 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 13,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,62 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 79,88 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Palantir einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,644 USD je Palantir-Aktie belaufen.

