Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 182,73 USD nach.

Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 182,73 USD ab. Die Palantir-Aktie sank bis auf 182,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.294.846 Palantir-Aktien.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 3,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 USD am 04.10.2024. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 388,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,644 USD je Palantir-Aktie.

