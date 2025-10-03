Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Palantir am Freitagabend unter Druck

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,6 Prozent im Minus bei 171,03 USD.

Die Palantir-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 8,6 Prozent auf 171,03 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 170,77 USD. Bei 186,39 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 12.996.406 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 37,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 78,13 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 678,13 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,644 USD im Jahr 2025 aus.

