Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 34,17 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 34,17 USD. Im Tief verlor die Palantir-Aktie bis auf 33,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,05 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.617.805 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,19 USD) erklomm das Papier am 10.09.2024. 2,99 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 59,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 678,13 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 533,32 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Palantir am 05.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,355 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie profitiert von S&P 500-Aufnahme - Sollten Anleger jetzt zugreifen?

Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Palantir-Aktie springt hoch: Palantir steigt in S&P 500 auf - Auch Dell Technologies vor Aufnahme