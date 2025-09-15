DAX23.339 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto16,15 +1,0%Dow45.707 -0,4%Nas22.324 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,31 +1,3%Gold3.680 ±0,0%
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir wird am Nachmittag ausgebremst

16.09.25 16:10 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 169,62 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 169,62 USD abwärts. Die Palantir-Aktie sank bis auf 168,97 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.315.162 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,69 Prozent. Am 17.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 79,02 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 678,13 Mio. USD umsetzen können.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Palantir-Aktie.

