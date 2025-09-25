Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verliert am Freitagabend

Blick auf Palantir-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palantir. Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 177,45 USD.

Die Palantir-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 177,45 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 174,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 179,01 USD. Zuletzt wechselten 5.730.180 Palantir-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,76 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 36,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 79,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,644 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Anleger bei Palantir-Aktie am US-Markt unentschlossen: Aufträge und Bewertung im Blick

Palantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt?

Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen