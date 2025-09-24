Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 176,64 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 176,64 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 174,30 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,76 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.488.429 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 189,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Mit einem Zuwachs von 7,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 79,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,644 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Anleger bei Palantir-Aktie am US-Markt unentschlossen: Aufträge und Bewertung im Blick

Palantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt?

Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen